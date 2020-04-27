Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 27 апреля 2020 года: число зараженных в Чувашии выросло до 421

По последним данным, в Чувашии выявлен 421 случай коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Вместе с тем Минздрав региона говорит о 383 заболевших.

Также разнятся цифры и о выздоровевших. По федеральным данным их 31, по республиканским - 38.

Сходится информация лишь о скончавшихся. Их уже семеро. Последним стал 62-летний мужчина.

- 10 апреля он был госпитализирован в инфекционное отделение Новочебоксарской городской больницы. У мужчины была тяжелая сопутствующая патология: цирроз печени и подозрение на онкологический процесс. Врачи сделали все возможное, но спасти пациента не удалось, - сообщают в Минздраве Чувашии.

Всего же под медицинским наблюдением в республике сейчас стоит 1539 человек, 1053 из которых находятся дома, 427 - госпитализированы.