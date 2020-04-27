Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 27 апреля 2020: в горбольнице скончались еще два зараженных пациента

По последним данным, в Марий Эл выявлен 431 случай коронавируса. 46 зараженных уже выздоровели, трое - скончались. О двух последних смертях стало известно накануне. Минздрав региона данную информацию пока не подтверждает, но о ней говорит федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Отметим, что среди зараженных в республике сейчас трое детей до года, 15 детей от 1 до 6 лет, 13 детей от 7 до 14 лет, 9 детей от 15 до 17 лет, 42 человека от 18 до 29 лет, 137 человек от 30 до 49 лет, 136 человек от 50 до 64. Оставшимся 76 инфицированным более 65 лет.

- У 94 зараженных нет клинических проявлений, у 200 - течение заболеваний - легкое, у 117 – средней тяжести, у 20 - тяжелое, - сообщают в Роспотребнадзоре Марий Эл.

На данный момент в республике под медицинским наблюдением находятся 1352 человека, 1342 из которых имели контакты с больными коронавирусом.

С начала пандемии в Марий Эл было сделано более 15,5 тысяч тестов на COVID-19.

- В инфекционных стационарах республики с коронавирусом и с подозрением на него находятся 245 человек. В тяжелом состоянии – 39 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 175, в состоянии легкой степени тяжести – 31 пациент. 3 пациента находятся на искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 74, - отмечают в местном Минздраве.

Отметим, что лишь 109 больных коронавирусом лечатся в стационарах. Остальные - дома.

В настоящее время в Республике Марий Эл исследования на COVID-2019 организованы на базе лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» и ГБУ РМЭ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». Обелаборатории имеют необходимые разрешительные документы, условия, оборудование и персонал для работы. Лаборатории обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики.

За период мониторинга проведено 15560лабораторных исследований. Всего в регионе сейчас делается ежедневно свыше пятисот проб. Этого более чем достаточно, чтобы охватить основную группу риска.

Во всех случаях эпидемиологами организовано проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий, что позволяет сдерживать последующее распространение инфекции. Все зарегистрированные случаи COVID-2019 обрабатываются по отработанному алгоритму с активным выявлением близких (семейных) и дальних контактов, в том числе по месту работы. Информация о контактных, проживающих на территории других регионов, направляется в соответствующие территориальные органы Роспотребнадзора. Установлен контроль за соблюдением режима изоляции и карантина с привлечением органов внутренних дел. В случае нарушения режима изоляции и карантина возможно привлечение нарушителей к административной ответственности.

Всего по республике по состоянию на 26 апреля 2020 года находятся под медицинским наблюдением 1352 человека, в том числе 1342 гражданина, находящихся в контакте с лицами с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Всего снято с наблюдения 3781 человек.

В настоящее время особое внимание уделяется дезинфекции помещений, общественного транспорта. Так до стабилизации эпидемиологической ситуации, дезинфекцию необходимо проводить ежедневно на общественном транспорте, в местах общего пользования жилых домов (подъездах), на весь период ограничительных мероприятий.

Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в сложившейся эпидемиологической ситуации настоятельно рекомендует соблюдать масочный режим не только в местах скопления людей, но и на улице, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусной инфекцией.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

В настоящее время в Республике Марий Эл исследования на COVID-2019 организованы на базе лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» и ГБУ РМЭ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». Обелаборатории имеют необходимые разрешительные документы, условия, оборудование и персонал для работы. Лаборатории обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики.

За период мониторинга проведено 15560лабораторных исследований. Всего в регионе сейчас делается ежедневно свыше пятисот проб. Этого более чем достаточно, чтобы охватить основную группу риска.

Во всех случаях эпидемиологами организовано проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий, что позволяет сдерживать последующее распространение инфекции. Все зарегистрированные случаи COVID-2019 обрабатываются по отработанному алгоритму с активным выявлением близких (семейных) и дальних контактов, в том числе по месту работы. Информация о контактных, проживающих на территории других регионов, направляется в соответствующие территориальные органы Роспотребнадзора. Установлен контроль за соблюдением режима изоляции и карантина с привлечением органов внутренних дел. В случае нарушения режима изоляции и карантина возможно привлечение нарушителей к административной ответственности.

Всего по республике по состоянию на 26 апреля 2020 года находятся под медицинским наблюдением 1352 человека, в том числе 1342 гражданина, находящихся в контакте с лицами с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Всего снято с наблюдения 3781 человек.

В настоящее время особое внимание уделяется дезинфекции помещений, общественного транспорта. Так до стабилизации эпидемиологической ситуации, дезинфекцию необходимо проводить ежедневно на общественном транспорте, в местах общего пользования жилых домов (подъездах), на весь период ограничительных мероприятий.

Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в сложившейся эпидемиологической ситуации настоятельно рекомендует соблюдать масочный режим не только в местах скопления людей, но и на улице, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусной инфекцией.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.