Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 27 апреля 2020 года: девять горожан уже победили инфекцию

По последним данным, в Набережных Челнах выявлено 80 случаев коронавируса. Однако 9 зараженных уже выздоровели.

Всего же в Татарстане с начала пандемии было инфицировано 562 человека, 57 из которых уже здоровы.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 1742 человека. 22249 человек снято с меднаблюдения, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. - В республике проведено порядка 44,8 тысяч тестов на коронавирус.

О ТЕХ, КТО ВЕРНУЛСЯ

Накануне в аэропорту Самары приземлился самолет из Бали. На его борту среди прочих был 31 житель Татарстана. Туристов, которые не смогли вовремя вернуться домой из-за коронавируса и, как следствия, отмены рейсов, сразу отправили на карантин.