2020-04-26T17:52:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Казани, последние новости на 27 апреля 2020 года: число зараженных в городе перевалило за 200

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Казани на утро 27 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Всего же в Татарстане с начала пандемии было инфицировано 562 человека.Всего же в Татарстане с начала пандемии было инфицировано 562 человека.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По последним данным, в Казани выявлено 239 случаев коронавируса. Однако 41 зараженный уже выздоровел.

Всего же в Татарстане с начала пандемии было инфицировано 562 человека, 57 из которых уже здоровы.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 1742 человека. 22249 человек снято с меднаблюдения, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. - В республике проведено порядка 44,8 тысяч тестов на коронавирус.

О ТЕХ, КТО ВЕРНУЛСЯ

Накануне в аэропорту Самары приземлился самолет из Бали. На его борту среди прочих был 31 житель Татарстана. Туристов, которые не смогли вовремя вернуться домой из-за коронавируса и, как следствия, отмены рейсов, сразу отправили на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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