В Марий Эл covid-19 стал причиной гибели еще двух человек

В республике на воскресенье, 26 апреля, зарегистрировано еще два смертельных случая от коронавирусной инфекции. Всего количество погибших от пандемии в регионе достигло трех человек.

Официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Татьяна Бастракова сообщила некоторые подробности о течение заболевания одной погибшей от covid-19. Это женщина, которая находилась в больнице в связи с необходимость проведения операции на легком - у нее была диагностирована онкология. На фоне рака проявилась тяжелая коронавирусная пневмония.

Третья погибшая женщина находилась в больнице с пневмонией.

- То есть люди ушли от нас не столько от инфекции, сколько от осложнения сопутствующих заболеваний. Таким образом, у нас два случая гибели на фоне коронавирусной инфекции, — сообщила Бастракова.

Всего в Марий Эл на 26 апреля зарегистрировано 24 новых случая заболевания.