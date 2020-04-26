2020-04-26T14:06:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Ульяновская область: 27 заболевших covid-19 и врачи ушли на самоизоляцию

Губернатор отправил им на смену подкрепление
Лика ИСАЕВА
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В Ульяновской области еще 27 человек заболели коронавирусной инфекциейВ Ульяновской области еще 27 человек заболели коронавирусной инфекциейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ульяновской области на утро 26 апреля зарегистрировано 27 новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией.

Губернатор области Сергей Морозов вчера, 25 апреля, провел проверку деятельности некоторых районных больниц. О результатах своего посещения лечебных учреждений он написал в личной страничке в соцсетях: "После Новоспасского района без каких-либо предупреждений заехал в Тереньгульскую больницу. Разительное отличие по подходам к организации медицинской помощи. Выявили проблемные вопросы. к сожалению, не все оказались готовы работать в условиях пандемии и поэтому сейчас на самоизоляции находится ряд медиков Тереньгульской районной больницы из-за выявленного контакта с заболевшими. В том числе работники фельдшерско-акушерских пунктов сёл Скугареевка, Ясашная Ташла и Подкуровка.

К счастью, медработники района не больны, все они проходят самоизоляцию как контактные лица. Но мы приняли ряд решений по оказанию помощи в организации медицинского обслуживания здесь" - стиль и орфография сохранены.

Морозов принял решение отправить на помощь местным медикам десант из сотрудников других медучреждений - две бригады скорой помощи из Ульяновска. Провели перераспределение силы медиков районной больницы с учетом работы в трех ФАПах. При этом обещали не оставлять без врачей сёла.

Поскольку главный врач Тереньгульской больницы также ушёл на самоизоляцию, организацией лечебного процесса будет заниматься заместитель главного врача Городской поликлиники номер 3 города Ульяновска.

В Тереньгульский район направлен сводный дезинфекционный отряд для обработки территории. Губернатора устроило состояние подъездных путей к больнице и благоустройство ее территории, он отметил полную бесхозяйственность.

Есть претензии к работе местного руководства района. Губернатор Ульяновской области пообещал принять серьезные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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