В Чувашии выявили 38 новых случаев covid-19, один человек погиб
Еще один летальный исход зарегистрирован в Чувашии. 10 апреля в инфекционное отделение с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция"был госпитализирован 62-летний пенсионер. У мужчины было несколько тяжелых сопутствующих патологий: цирроз печени и подозрение на онкологический процесс. Не смотря на все усилия медиков, новочебоксарец скончался.
Всего с начала пандемии в республики от коронавирусной инфекции скончалось семь человек.
На утро воскресенья, 26 апреля, зарегистрировано 38 новых случаев заболевания. Под наблюдением находится 1539 человека, сообщили в минздраве Чувашии. Из них: изолированы в домашних условиях 1053 человека; госпитализированы 437 человек, среди них 17 несовершеннолетних.
На орбсерваторе в лагере "Алый парус" находятся 49 человек, из них 7 несовершеннолетних.
У 383 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
Выписано выздоровевших 44 пациента.
Ожидается предварительное подтверждение результатов анализа у 38 человек.
Итого c начала года под наблюдением находятся 4198 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU