2020-04-26T13:36:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии выявили 38 новых случаев covid-19, один человек погиб

Минздрав республики сообщил о тяжелых сопутствующих заболеваниях скончавшегося мужчины
Лика ИСАЕВА
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Медики не смогли спасти мужчинуМедики не смогли спасти мужчинуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Еще один летальный исход зарегистрирован в Чувашии. 10 апреля в инфекционное отделение с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция"был госпитализирован 62-летний пенсионер. У мужчины было несколько тяжелых сопутствующих патологий: цирроз печени и подозрение на онкологический процесс. Не смотря на все усилия медиков, новочебоксарец скончался.

Всего с начала пандемии в республики от коронавирусной инфекции скончалось семь человек.

На утро воскресенья, 26 апреля, зарегистрировано 38 новых случаев заболевания. Под наблюдением находится 1539 человека, сообщили в минздраве Чувашии. Из них: изолированы в домашних условиях 1053 человека; госпитализированы 437 человек, среди них 17 несовершеннолетних.

На орбсерваторе в лагере "Алый парус" находятся 49 человек, из них 7 несовершеннолетних.

У 383 человек подтверждена коронавирусная инфекция.

Выписано выздоровевших 44 пациента.

Ожидается предварительное подтверждение результатов анализа у 38 человек.

Итого c начала года под наблюдением находятся 4198 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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