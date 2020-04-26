В Татарстане выявили еще 71 случай заражения коронавирусной инфекцией

На сегодняшний день, 26 апреля, в республике на 71 случая увеличилось количество заболевших covid-19. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, 11 человек были госпитализированы. 60 человек, у кого оказался положительным тест на новую инфекцию, лечатся дома - у них диагностировали лёгкую или бессимптомную стадию.

При выяснении причин и способов заражения оказалось, что 10 случаев - завозные, получившие covid-19 за пределами Татарстана, и 61 человек имели контакты с ранее заболевшими людьми.

Возрастная категория вновь заболевших: 4 несовершеннолетних, от 18 до 30 лет - 4 человека, большая часть - 21 человек в возрасте от 30 до 50 лет. 18 человек из тех, кто заболел covid-19, находятся в возрасте от 50 до 60 лет. Пенсионеров в возрасте от 60 до 70 лет среди заболевших - 17 человек, еще 4 - в возрасте от 70 до 80 человек. Трое из инфицированных - это люди в возрасте от 80 до 90 лет.

География сovid-19 в Татарстане: 38 жителей Казани; по одну человеку в Елабуге, Чистопольском, Буинском. Сабинском районе и Новошешминске; по два человека инфицированы в Высокогорском, Арском и Сабинском районах; три человека с положительным диагнозом в Лаишевском и Пестречинском районах;.четверо из Набережных Челнов, пять случаев в Балтасинском районе и семь человек заболели в Нижнекаском районе.

Выписано за весь период 57 человек.