В Ульяновской области выявили еще 27 случаев заражения коронавирусом

По данным на 25 апреля, за последние сутки в Ульяновской области коронавирус диагностировали еще 27 людям. Всего в республике выявлено 280 случаев COVID-19. На данный момент выздоровело 5 человек, умерли трое, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Среди зараженных в регионе 16 сотрудников подстанции «скорой помощи» №4 Ульяновска. Первой плохо себя почувствовала фельдшер.

– У нее был взят тест на коронавирус, 17 апреля был получен положительный результат. Заболевшая сотрудница не совершала объезды и не работала с населением, что полностью исключает контакта с ними. На подстанции была проведена дезинфекция, все работники сразу же были отстранены от работы, изолированы и взяты под медицинское наблюдение, из них 38 водителей и 58 медработников, - сообщают в Минздраве области.

После коронавирус подтвердился у 15 сотрудников подстанции - трех водителей и 12 фельдшеров. Все они сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.

– Шесть сотрудников подстанции находятся на рабочих местах. Это работники, у которых нет признаков ОРВИ и отрицательный результат тестирования на новую инфекцию. Бригады работают в средствах индивидуальной защиты при обслуживании вызовов, - уверяют в ведомстве.