По данным на 25 апреля, за последние сутки в Чувашии коронавирус диагностировали еще 35 людям. Всего в республике выявлено 383 случая COVID-19. На данный момент, как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, выздоровел 31 человек, семь пациентов умерли.

Напомним, накануне врио главы Чувашии Олег Николаев поручил Роспотребнадзору республики ускорить проведение тестов на коронавирус.

- Вы наладьте, пожалуйста, оперативное исследование этих людей. Динамика у нас серьезная, 43 заболевших сегодня (24 апреля - Ред.), завтра, может, будет 35, а дай бог, меньше. И при этом 51 койка у нас занята потенциально здоровыми людьми. Такая беспечность может привести к сложной ситуации, - заявил Олег Николаев

Несмотря на режим полной самоизоляции, в Чувашии возобновят свою работу парикмахерские и салоны красоты. Соответствующий указ вчера, 24 апреля, подписал врио главы региона Олег Николаев. Заведения будут часто подвергаться проверкам - они должны соблюдать все санитарные правила.

Апрельские проездные на троллейбус автоматически перенесут на май, но только у тех, кто совершил по ним не более 10 поездок. Отметим, что речь идет не только о единых транспортных картах, но и о гражданских, ученических и студенческих проездных.