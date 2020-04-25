В Марий Эл подтвердились еще 30 случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Марий Эл подтвердились 30 новых случаев коронавирусной инфекции. За сутки из инфекционных стационаров республики с выздоровлением выписали 33 человека, сообщили в пресс-службе минздрава Марий Эл. Среди новых заболевших 19 человек – жители Йошкар-Олы, четверо – Медведевского района, трое – Моркинского. Также по одному случаю заражения выявлены в Горномарийском, Звениговском, Параньгинском и Советском районах.

По данным на 25 апреля в Марий Эл 407 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции, одна женщина умерла, 46 выздоровели. С подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом в инфекционных стационарах республики находятся 236 человек. В тяжелом состоянии – 44 пациента, в состоянии средней степени тяжести – 159, в состоянии средней степени тяжести – 33 пациента. Два пациента – на искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 77 человек.

На данный момент коронавирус подтвержден у 118 человек. В Йошкар-Олинской горбольнице – 53 человека. В ДРКБ лечение проходят 15 пациентов. В Звениговской ЦРБ – 14, в Медведевской – 10, в Волжской – 4, в Мари-Турекской – 12, в Козьмодемьянской межрайонной больнице – 10 человек.