За сутки в Татарстане еще 65 человек заболели коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане подтвердились 65 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 20 человек госпитализированы, а у 45 болезнь протекает в лёгкой или бессимптомной форме, они проходят лечение на дому. Из этого числа 19 случаев – завозные, 46 – контактные с больными, сообщили в Оперштабе республики по борьбе с коронавирусом. Выписаны трое пациентов: один в Казани, двое в Набережных Челнах.

По возрастным группам пациенты разделились следующим образом: до 18 лет – 7 человек, от 18 до 30 – 5, от 30 до 50 – 20, от 50 до 60 – 14, от 60 до 70 – 11, от 70 до 80 – 7, от 80 до 90 – 1.

Двадцать один заболевший жители Казани, по четыре человека в Тюлячинском, Дрожановском и Нурлатском районах Татарстана, по трое в Зеленодольске, Набережных Челнах, Нижнекамске, а также в Сармановском и Кукморском районах. По двое человек заболевших выявились в Елабуге, Тетюшах, Балтасях, Сабах и Буинском районе республики. По одному человеку в Новошешминске, Лениногорске, Альметьевске, Чистополе, а также в Тукаевском, Азнакаевском и Пестречинском районах.

По данным на 25 апреля всего в Татарстане зарегистрирован 491 случай заражения COVID-19, 54 человека уже выздоровели.