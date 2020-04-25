2020-04-24T22:12:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 25 апреля 2020 года: заразились 16 сотрудников подстанции "скорой помощи"

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ульяновске на утро 25 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Всего же в городе выявлено 47 случаев заражения COVID-19.Всего же в городе выявлено 47 случаев заражения COVID-19.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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По последним данным, в Ульяновской области зафиксировано 253 случая коронавируса. 47 инфицированных - жители Ульяновска.

Отметим, пятеро зараженных в регионе уже выздоровели, трое - скончались. С начала пандемии было сделано 9,3 тысячи тестов на COVID-19.

О ЗАРАЖЕННЫХ

Среди зараженных в регионе 16 сотрудников подстанции "скорой помощи" №4 Ульяновска. Первой плохо себя почувствовала фельдшер.

- У нее был взят тест на коронавирус, 17 апреля был получен положительный результат. Заболевшая сотрудница не совершала объезды и не работала с населением, что полностью исключает контакта с ними. На подстанции была проведена дезинфекция, все работники сразу же были отстранены от работы, изолированы и взяты под медицинское наблюдение, из них 38 водителей и 58 медработников, - сообщают в Минздраве области.

После коронавирус подтвердился у 15 сотрудников подстанции - трех водителей и 12 фельдшеров. Все они сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.

- В настоящее время шесть сотрудников подстанции находятся на рабочих местах. Это работники, у которых нет признаков ОРВИ и отрицательный результат тестирования на новую инфекцию. Бригады работают в средствах индивидуальной защиты при обслуживании вызовов, - уверяют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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