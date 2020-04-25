Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 25 апреля 2020 года: в госпитале для ветеранов войны скончалась зараженная пенсионерка

Накануне стало известно о шестой смерти от коронавируса в Чувашии. 67-летняя зараженная пенсионерка скончалась в республиканском госпитале для ветеранов войны. У нее имели сопутствующие патологии - сахарный диабет 2 типа, гипертоническая болезнь, осложненная сердечной недостаточностью, хроническая недостаточность мозгового кровообращения.

По последним данным, в Чувашии выявлено 348 случаев COVID-19. На данный момент выздоровели 19 инфицированных.

- Под наблюдением находится 1482 человека. Из них 1080 человек изолированы в домашних условиях, 390 - госпитализировано, в их числе 22 несовершеннолетних, - отмечают в Минздраве региона. - В обсервационном отделении «Алый парус» находится 12 человек.

Отметим, что на подтверждении находятся результаты тестов на COVID-19 у 43 человек.

О ТЕСТАХ НА КОРОНАВИРУС

Врио главы Чувашии Олег Николаев поручил Роспотребнадзору республики ускорить проведение тестов на коронавирус.

- Вы наладьте, пожалуйста, оперативное исследование этих людей. Динамика у нас серьезная, 43 заболевших сегодня (24 апреля - Ред.), завтра, может, будет 35, а дай бог, меньше. И при этом 51 койка у нас занята потенциально здоровыми людьми. Такая беспечность может привести к сложной ситуации, - заявил Олег Николаев

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ

Несмотря на режим полной самоизоляции, в Чувашии возобновят свою работу парикмахерские и салоны красоты. Соответствующий указ вчера, 24 апреля, подписал врио главы региона Олег Николаев.

Заведения будут часто подвергаться проверкам - они должны соблюдать все санитарные правила.

О ПРОЕЗДНЫХ

Апрельские проездные на троллейбус автоматически перенесут на май, но только у тех, кто совершил по ним не более 10 поездок.

Отметим, что речь идет не только о единых транспортных картах, но и о гражданских, ученических и студенческих проездных.