2020-04-24T22:13:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 25 апреля 2020 года: в госпитале для ветеранов войны скончалась зараженная пенсионерка

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Чебоксарах на утро 25 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
У скончавшейся женщины были сопутствующие патологии.У скончавшейся женщины были сопутствующие патологии.
Изменить размер текста:

Накануне стало известно о шестой смерти от коронавируса в Чувашии. 67-летняя зараженная пенсионерка скончалась в республиканском госпитале для ветеранов войны. У нее имели сопутствующие патологии - сахарный диабет 2 типа, гипертоническая болезнь, осложненная сердечной недостаточностью, хроническая недостаточность мозгового кровообращения.

По последним данным, в Чувашии выявлено 348 случаев COVID-19. На данный момент выздоровели 19 инфицированных.

- Под наблюдением находится 1482 человека. Из них 1080 человек изолированы в домашних условиях, 390 - госпитализировано, в их числе 22 несовершеннолетних, - отмечают в Минздраве региона. - В обсервационном отделении «Алый парус» находится 12 человек.

Отметим, что на подтверждении находятся результаты тестов на COVID-19 у 43 человек.

О ТЕСТАХ НА КОРОНАВИРУС

Врио главы Чувашии Олег Николаев поручил Роспотребнадзору республики ускорить проведение тестов на коронавирус.

- Вы наладьте, пожалуйста, оперативное исследование этих людей. Динамика у нас серьезная, 43 заболевших сегодня (24 апреля - Ред.), завтра, может, будет 35, а дай бог, меньше. И при этом 51 койка у нас занята потенциально здоровыми людьми. Такая беспечность может привести к сложной ситуации, - заявил Олег Николаев

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ

Несмотря на режим полной самоизоляции, в Чувашии возобновят свою работу парикмахерские и салоны красоты. Соответствующий указ вчера, 24 апреля, подписал врио главы региона Олег Николаев.

Заведения будут часто подвергаться проверкам - они должны соблюдать все санитарные правила.

О ПРОЕЗДНЫХ

Апрельские проездные на троллейбус автоматически перенесут на май, но только у тех, кто совершил по ним не более 10 поездок.

Отметим, что речь идет не только о единых транспортных картах, но и о гражданских, ученических и студенческих проездных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ульяновске спасатели сняли с дерева голодного кота
В России все дорожные камеры объединят в единую сеть
Часть моста обрушилась вместе с телегой: в Татарстане пропавшего ветеринара нашли утонувшим
ВТБ принял более 3 тысяч заявок по льготной ипотеке на 8 млрд рублей
Погода на выходные в Татарстане: ветер до 24 м/с и потепление до +20
От коронавируса не поможет: в России антимонопольщики выявили факты завышения цен на лимоны
“Воспользовались режимом самоизоляции”: в Казани разбирают историческое здание на улице Назарбаева
Блогеры из Китая винят Россию в очередной вспышке коронавируса
ВТБ упрощает для малого бизнеса прием оплаты при доставке
Дачный сезон 2020 в Казани: до садовых обществ запустили автобусы
Можно ли заразиться коронавирусом дважды и передается ли инфекция через воду?
В Чувашии пропал 76-летний Николай Семенов
По мнению вирусологов, коронавирус в России почти достиг своего пика
Список дворов, которые благоустроят в Татарстане, пополнился на 215 адресов
Во время пожара в бане пострадала жительница Татарстана
Подскользнулась на берегу: в Чувашии пенсионерка утонула в пруду
В Казани "Порш Кайен" сбил 4-летнего ребенка на самокате
ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога
В Йошкар-Оле возбудили уголовное дело по факту падения с вышки маляра-штукатура
Как после карантина в России будут открываться кафе и рестораны
В Казани росгвардеец задержал пьяного водителя, скрывшегося с места массового ДТП
В Татарстане инспекторы ГАИ помогли потерявшему память мужчине вернуться домой
Андрей Костин о предложениях банковского сектора по совершенствованию механизмов поддержки населения и отраслей экономики