Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 25 апреля 2020 года: в городе было заражено 257 человек

По последним данным, в Марий Эл зафиксировано 377 случаев коронавируса. 46 заболевших уже вылечились, одна - 37-летняя женщина - скончалась.

По данным Роспотребнадзора республики среди зараженных 2 ребенка - до года, 13 детей от 1 до 6 лет, 12 детей от 7 до 14 лет, 9 детей от 15 до 17 лет, 37 человек от 18 до 29 лет, 121 человека от 30 до 49 лет, 123 человека от 50 до 64. На долю лиц старше 65 лет приходится 60 случаев инфицирования.

- У 89 зараженных нет клинических проявлений, у 171 - течение заболеваний - легкое, у 99 – средней тяжести, у 18 - тяжелое, - отмечают в управлении.

Отметим, что существенное число больных коронавирусом приходится на Йошкар-Олу (257 человек), следующим по числу зараженных идет Медведевский район (51 человек), далее Советский район (14 человек), Моркинский район (11 человек), Оршанский район (9 человек) и Звениговский район (6 человек). В остальных районах от 1 до 4 инфицированных.

О ТЕХ, КТО В ГОРБОЛЬНИЦЕ

В инфекционном и перепрофилированном терапевтическом отделениях городской больницы Йошкар-Олы сейчас лечатся 150 человек, у 146 диагностирована пневмония. В тяжелом состоянии – 30 человек, в состоянии средней степени тяжести – 120. Один пациент на искусственной вентиляции легких. 50 человек нуждаются в кислородной поддержке. С коронавирусом – 60.

В ДРКБ лечатся 17 пациентов, у пяти из которых - пневмония. Один ребенок в тяжелом состоянии, 9 – в состоянии средней степени тяжести, 7 – легкой степени тяжести. С коронавирусом – 6.

- Всего в инфекционных стационарах республики лечатся 248 человек. Из них с подтвержденной коронавирусной инфекцией 112. В тяжелом состоянии 37 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 183, легкой степени тяжести – 28, - отмечают в Минздраве Марий Эл.

О ТЕХ, КТО НАХОДИТСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ И ПРОВЕДЕННЫХ ТЕСТАХ

Кроме того, врачи ежедневно следят за 1 195 людьми, в том числе 1 182 гражданами, которые контактировали с лицами с подозрением на COVID-19. С начала пандемии в Марий Эл проведено более 14,7 тысяч тестов на коронавирус.

О МЕДИЦИНСКИХ МАСКАХ, РЕСПИРАТОРАХ И ИЗОЛИРУЮЩИХ НОСИЛКАХ

В выходные в Марий Эл должно поступить еще 150 тысяч медицинских масок, которые будут направлены в республиканскую аптечную сеть. В начале следующей недели ожидается поставка еще 2,7 тысяч защитных костюмов и 7380 респираторов.

Накануне в станцию скорой помощи Йошкар-Олы поступили изолирующие носилки, предназначенные для транспортировки пациентов с коронавирусом.