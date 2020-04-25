2020-04-24T22:15:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 25 апреля 2020 года: зараженный местный житель найден в Удмуртии

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Набережных Челнах на утро 25 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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По последним данным в городе выявлено 73 инфицированных COVID-19, пятеро из которых выздоровели.По последним данным в городе выявлено 73 инфицированных COVID-19, пятеро из которых выздоровели.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Уже сутки число зараженных коронавирусом в Набережных Челнах остается прежним - 73. Пятеро из них уже победили инфекцию.

Всего же в Татарстане заразилось 426 человек, 51 из которых выздоровел.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 1610 человек. 22 136 снято с меднаблюдения, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19. - С начала пандемии в республике проведено 36 159 тысяч тестов на коронавирус.

О ЗАРАЖЕННЫХ

Несмотря на то, что в татарстанском автограде новых зараженных не выявлено, горожане заболевают коронавирусом, но уже в других регионах. Так, инфицированный житель Набережных Челнов выявлен в Кизнерском районе Удмуртии. Об этом на своей соцстранице сообщил глава региона Александр Бречалов.

О ТЕХ, КТО МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ

Сегодня, 25 апреля, из Бали в Россию могут вернуться татарстанцы. В 21.10 (по местному времени) из аэропорта Денпасара вылетит самолет, который сначала приземлится в Самаре, а после в Сочи. На его борт берут жителей Татарстана, а также Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Пензинской, Ульяноской, Ростовской и Волгоградской областей, Башкортостана, Удмуртии, Краснодарского края и Крыма.

Согласно опубликованному списку пассажиров, в самолете должно быть порядка 200 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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