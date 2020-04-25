2020-04-24T22:16:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Казани, последние новости на 25 апреля 2020 года: в городе было выявлено 189 случаев заражения

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Казани на утро 25 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Всего же в Татарстане заразилось 426 человек, 51 из которых уже выздоровел.Всего же в Татарстане заразилось 426 человек, 51 из которых уже выздоровел.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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С начала пандемии в Казани выявлен 189 случаев коронавируса. Всего же в Татарстане заразилось 426 человек, 51 из которых уже выздоровел.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 1610 человек. 22 136 снято с меднаблюдения, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19. - С начала пандемии в республике проведено 36 159 тысяч тестов на коронавирус.

ОБ УЧЕНЫХ

Ученые из казанского федерального университета получили первые результаты тест-системы на коронавирус. Напомним, система представляет из себя тест-полоску, которая работает по принципу теста на беременность. На нее наносится капля крови. Спустя пару минут появляются полоски: одна - здоров, две - болен или переболел.

Тест-система показала, что она принципиально способна определять наличие антител в крови пациента. Теперь в вузе работают над упаковкой тест-системы и получением регистрационного удостоверения.

О ДАЧНОМ СЕЗОНЕ

Несмотря на режим полной самоизоляции в Казани никто из горожан не желает отказываться от поездок на свои огороды. Поэтому местные власти объявили дачный сезон 2020 открытым.

Пока запущены следующие автобусные маршруты: Казань - совхоз Матюшинский (дачные поселки) и Казань - Шали. По первому направлению автобусы с остановки на улице Шаляпина будут отправляться в 8.30 и 15.50, обратно – в 9.30 и 17.00. А в Шали с остановки около автовокзала «Восточный» в 08.30 и 16.00, обратно - в 10.00 и 17.00.

О ТЕХ, КТО МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ

Сегодня, 25 апреля, из Бали в Россию могут вернуться татарстанцы. В 21.10 (по местному времени) из аэропорта Денпасара вылетит самолет, который сначала приземлится в Самаре, а после в Сочи. На его борт берут жителей Татарстана, а также Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Пензинской, Ульяноской, Ростовской и Волгоградской областей, Башкортостана, Удмуртии, Краснодарского края и Крыма.

Согласно опубликованному списку пассажиров, в самолете должно быть порядка 200 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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