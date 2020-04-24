В Чувашии зафиксировали шестую смерть от коронавируса: женщине было 67 лет

В пятницу, 24 апреля, стало известно о шестой смерти от коронавируса в Чувашии. Зараженной женщине было 67 лет. С 17 апреля она находилась в республиканском клиническом госпитале для ветеранов войны.

- У умершей имелись сопутствующие патологии - сахарный диабет 2 типа, гипертоническая болезнь, осложненная сердечной недостаточностью, хроническая недостаточность мозгового кровообращения. Врачи сделали все возможное, но спасти женщину не удалось. Приносим соболезнования родным и близким, - говорят в региональном Минздраве.

Отметим, что с начала пандемии в Чувашии заразилось 348 человек. Выздоровел на данный момент 31.