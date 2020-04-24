Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман с началом священного месяца Рамадан 2020

В пятницу, 24 апреля, начался священный для мусульман месяц Рамадан 2020. Вплоть до 24 мая верующие должны соблюдать специальный пост.

С этим днем мусульман поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов.

- Да будет благословен священный месяц Рамадан, - написал глава региона на своей странице в соцсети.

Напомним, на коронавирус сказался и на Рамадане 2020. В этом году в Татарстане аравих-намазы возможно совершать лишь в домашних условиях. Кроме того, в республике будет приостановлена практика массового проведения маджлисов. Ифтары мусульманам придется проводить только в узком кругу.

При всем этом в Казани ежедневно по 1 000 ифтар-наборов будут отправлять нуждающимся. Впервые республиканский ифтар пройдет не за раз, а в течение всего священного для мусульман месяца. Еду нуждающимся будут доставлять домой.

Есть и другие изменения, которые не касаются коронавируса. Так, Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана изменил время проведение намазов.

- Мы последовали мнению нашего соотечественника имама Шигабутдина аль-Марджани, который сказал о необходимости вычислить отношение наступления и прекращения настоящей ночи по отношению к ночной и утренней молитве в том регионе, в котором она наступает по-настоящему, - отмечают в ДУМ региона.

Так, с 5 мая по 8 августа время намазов исчисляют по часам. За время вхождения ночного намаза приняты полтора часа после захода солнца, а время его завершения и начало времени утреннего намаза надо отсчитывать за два часа до восхода солнца.