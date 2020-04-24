2020-04-24T17:03:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Авиарейсы, которыми татарстанские туристы во время пандемии коронавируса могут вернуться домой

В ближайшее время Минсвязи России готово вывести их из Индиии, Бали и Таиланда
Алина ГАБДУЛИНА
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Прелеты бесплатны только для тех туристов, которые ранее купили билет на рейс любой российской авиакомпании и не сдали его.Прелеты бесплатны только для тех туристов, которые ранее купили билет на рейс любой российской авиакомпании и не сдали его.Фото: Иван ВИСЛОВ
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За границей все еще остаются россияне, которые не смогли вернуться домой из-за начавшейся пандемии коронавируса и, как следствие, отмены рейсов. Туристов на родину практически ежедневно возвращает Минкомсвязи России.

БАЛИ

Часть татарстанцев там также ждет возможности вернутся домой. Завтра, 25 апреля, в 21.10 (по местному времени) из аэропорта Денпасара вылетит самолет, который сначала приземлится в Самаре, а после в Сочи. На его борт берут жителей Татарстана, а также Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Пензинской, Ульяноской, Ростовской и Волгоградской областей, Башкортостана, Удмуртии, Краснодарского края и Крыма.

Согласно опубликованному списку пассажиров, в самолете должно быть порядка 200 человек.

ИНДИЯ

В воскресенье, 26 апреля, татарстанцев вывезут и из Гоа. Самолет до Уфы взлетит в 18.30 по местному времени. На его борт также приглашены жители Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской и Кировской областей, Башкортостана, Удмуртии, Марий Эл и Пермского края.

Регистрация на рейс еще не закончена.

ТАИЛАНД

Также 26 апреля, но в 19.30 из Бангкока вылетит самолет, который сначала сядет в Иркутске, а после в Самаре.

Зарегистрироваться на этот рейс могут россияне, проживающие в Татарстане, Удмуртии, Бурятии, Краснодарском края, а также Иркутской, Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской и Ульяновской областях.

Отметим, что перелеты бесплатны только для тех туристов, которые ранее купили билет на рейс любой российской авиакомпании и не сдали его. Во всех остальных случаях перелеты осуществляются на платной основе.

О рейсах из Таиланда и Бали в Казань, которые также должны были быть организованы в эти выходные, пока ничего не сообщается.

Напомним, что ранее в столицу Татарстана прилетели самолет из Антальи (Турция), а ночью 22 апреля из Гоа (Индия). Часть туристов были отправлены по домам, часть - расселены в санатории "Васильевский".

ИСТОЧНИК KP.RU

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