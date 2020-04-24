2020-04-24T11:16:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл выявлено 29 новых случаев коронавируса

С начала пандемии 46 заболевших в регионе уже вылечились, одна - 37-летняя женщина - скончалась
Алина ГАБДУЛИНА
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Число инфицированных в республике достигло 377 человек.Число инфицированных в республике достигло 377 человек.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За минувшие сутки в Марий Эл выявили 29 новых случаев коронавируса. Так, число зараженных в регионе достигло 377. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Отметим, что с начала пандемии 46 заболевших уже вылечились, одна - 37-летняя женщина - скончалась.

Минздрав и Роспотребнадзор Марий Эл обновленные данные пока не комментирует. По информации за 23 апреля среди зараженных один ребенок - до года, 13 детей от 1 до 6 лет, 10 детей 7 - 14 лет, 9 детей 15 - 17 лет, 36 – лиц в возрасте 18-29 лет, 114 – лиц в возрасте 30-49 лет, 111 - лиц в возрасте 50-64. На долю лиц старше 65 лет приходится 54 случая инфицирования.

- У 86 лиц из 348 нет клинических проявлений, у 159 - течение заболеваний - легкое, у 85 – средней тяжести, у 18 - тяжелое, - отмечали в Роспотребнадзоре республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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