В Ульяновской области коронавирус диагностировали еще 25 людям
За минувшие сутки в региона скончался один заболевший
С начала пандемии в регионе заразились 253 человека, пятеро из которых уже выздоровели.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В Ульяновской области коронавирус выявили еще у 25 человек. Так, с начала пандемии в регионе заразились 253 человека, пятеро из которых уже выздоровели.
Также за минувшие сутки в области скончался еще один инфицированный COVID-19. Это уже третий летальный случай. Подробностей местный Минздрав пока не сообщает.
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ИСТОЧНИК KP.RU