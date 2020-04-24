2020-04-24T12:43:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновской области коронавирус диагностировали еще 25 людям

За минувшие сутки в региона скончался один заболевший
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в регионе заразились 253 человека, пятеро из которых уже выздоровели.С начала пандемии в регионе заразились 253 человека, пятеро из которых уже выздоровели.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В Ульяновской области коронавирус выявили еще у 25 человек. Так, с начала пандемии в регионе заразились 253 человека, пятеро из которых уже выздоровели.

Также за минувшие сутки в области скончался еще один инфицированный COVID-19. Это уже третий летальный случай. Подробностей местный Минздрав пока не сообщает.

Материал дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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