В Чувашии выявили еще 43 случая заражения коронавирусом

В пятницу, 23 апреля, стало известно еще о 43 зараженных коронавирусом в Чувашии. О них сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в регионе зафиксировано 348 случаев заболевания COVID-19. 17 человек выздоровели, 5 - скончались.

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