2020-04-24T12:10:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии выявили еще 43 случая заражения коронавирусом

С начала пандемии в регионе было инфицировано 348 человек
Алина ГАБДУЛИНА
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17 ранее инфицированных человек в Чувашии выздоровели, пятеро - скончались.17 ранее инфицированных человек в Чувашии выздоровели, пятеро - скончались.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятницу, 23 апреля, стало известно еще о 43 зараженных коронавирусом в Чувашии. О них сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в регионе зафиксировано 348 случаев заболевания COVID-19. 17 человек выздоровели, 5 - скончались.

Материал дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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