В Чувашии выявили еще 43 случая заражения коронавирусом
С начала пандемии в регионе было инфицировано 348 человек
17 ранее инфицированных человек в Чувашии выздоровели, пятеро - скончались.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятницу, 23 апреля, стало известно еще о 43 зараженных коронавирусом в Чувашии. О них сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Так, с начала пандемии в регионе зафиксировано 348 случаев заболевания COVID-19. 17 человек выздоровели, 5 - скончались.
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ИСТОЧНИК KP.RU