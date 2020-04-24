2020-04-23T19:19:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 24 апреля 2020 года: режим самоизоляции продлен до 15 мая

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ульяновске на утро 24 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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По последним данным, в Ульяновской области зафиксировано 228 случаев коронавируса.По последним данным, в Ульяновской области зафиксировано 228 случаев коронавируса.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По последним данным, в Ульяновской области зафиксировано 228 случаев коронавируса. Пятеро зараженных уже выздоровели, двое - скончались.

С начала пандемии в регионе проведено 8594 теста на COVID-19. Отметим, что с 21 апреля мощности всех лабораторий, которые проводят подобные исследования, выросло до 756 тестов в сутки.

Отметим, что медикам Ульяновской области поручено тестировать на коронавирус всех людей с признаками ОРВИ или гриппа, а также лиц, которые находятся в учреждениях социального обслуживания закрытого типа и сотрудников подобных мест.

О ПОДДЕРЖКЕ МЕДИКОВ

В Ульяновске медики могут бесплатно ездить в трамваях и троллейбусах. Глава города Сергей Панчин назвал подобный шаг одним из способов выразить благодарность медицинским работникам, которые сейчас находятся на передовой и каждый день, рискуя здоровьем, лечат зараженных коронавирусом.

О ПРОДЛЕНИИ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов продлил действия ограничительных мероприятий, введенных из-за распространения в регионе коронавируса, до 15 мая.

О ТЕХ, КТО ВЕРНУЛСЯ ИЗ ЗАГРАНИЦЫ

В Ульяновскую область вернулись четверо граждан, которые застряли заграницей из-за коронавируса. Двое из них прилетели рейсом Анталья-Казань, двое - рейсом Гоа-Казань.

Из столицы Татарстана они в сопровождении ГИБДД на специально оборудованном автомобиле были возвращены на родину. Ближайшие две недели туристы проведут на карантине.

По словам губернатора региона Сергея Морозова за границей остаются еще 175 жителей Ульяновской области. Они находятся в 40 различных странах. Сейчас делается все возможное, чтобы люди смогли вернутся домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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