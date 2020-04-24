Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 24 апреля 2020 года: среди зараженных есть пятимесячный ребенок
С начала пандемии в Чувашии было выявлено 305 случаев коронавируса. 17 зараженных выздоровели, 5 - скончались.
При этом в инфекционном стационаре горбольницы №2 в Чебоксарах сейчас находятся 22 ребенка, у 12 из которых диагностирован COVID-19. Зараженным детям от 5 месяцев до 17 лет.
- Общее состояние большинства госпитализированных детей, лечащие врачи оценивают как легкой степени тяжести. У двоих пациентов отделения диагностирована внебольничная пневмония средней степени тяжести, в динамике состояние стабильное, без ухудшения, - сообщают в Минздраве республики.
По данным Роспотребнадзора Чувашии, под медицинским наблюдением сейчас остаются 1482 человека. Проведено более 12 тысяч тестов на COVID-19.
О ЗАРАЖЕННЫХ
Накануне стало известно, что коронавирусом заболел глава Госкомитета Чувашии по делам ГО и ЧС Вениамин Петров. В здании правительства у руководителей министерств и ведомств региона уже взяли тесты на инфекцию.
О ЧЕБОКСАРСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ
Стационарный корпус Чебоксарской районной больницы в поселке Кугеси закрыли на карантин. Ранее у одного из пациентов медучерждения подтвердился коронавирус.
- На данный момент пациент помещен в инфекционное отделение БСМП. Контактировавшие с ним лица находятся в режиме изоляции под медицинским наблюдением, у всех взят анализ, симптомы заболевания и жалобы на состояние здоровья отсутствуют, - отмечают в региональном Минздраве.
ИСТОЧНИК KP.RU