2020-04-23T19:21:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 24 апреля 2020 года: среди зараженных есть пятимесячный ребенок

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Чебоксарах на утро 24 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Всего же в инфекционном стационаре горбольницы №2 в Чебоксарах находятся 12 детей с COVID-19. Фото: pixabay.comВсего же в инфекционном стационаре горбольницы №2 в Чебоксарах находятся 12 детей с COVID-19. Фото: pixabay.com
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С начала пандемии в Чувашии было выявлено 305 случаев коронавируса. 17 зараженных выздоровели, 5 - скончались.

При этом в инфекционном стационаре горбольницы №2 в Чебоксарах сейчас находятся 22 ребенка, у 12 из которых диагностирован COVID-19. Зараженным детям от 5 месяцев до 17 лет.

- Общее состояние большинства госпитализированных детей, лечащие врачи оценивают как легкой степени тяжести. У двоих пациентов отделения диагностирована внебольничная пневмония средней степени тяжести, в динамике состояние стабильное, без ухудшения, - сообщают в Минздраве республики.

По данным Роспотребнадзора Чувашии, под медицинским наблюдением сейчас остаются 1482 человека. Проведено более 12 тысяч тестов на COVID-19.

О ЗАРАЖЕННЫХ

Накануне стало известно, что коронавирусом заболел глава Госкомитета Чувашии по делам ГО и ЧС Вениамин Петров. В здании правительства у руководителей министерств и ведомств региона уже взяли тесты на инфекцию.

О ЧЕБОКСАРСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ

Стационарный корпус Чебоксарской районной больницы в поселке Кугеси закрыли на карантин. Ранее у одного из пациентов медучерждения подтвердился коронавирус.

- На данный момент пациент помещен в инфекционное отделение БСМП. Контактировавшие с ним лица находятся в режиме изоляции под медицинским наблюдением, у всех взят анализ, симптомы заболевания и жалобы на состояние здоровья отсутствуют, - отмечают в региональном Минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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