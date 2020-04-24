2020-04-23T19:22:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 24 апреля 2020 года: в ДРКБ лечатся пять зараженных детей

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Йошкар-Оле на утро 24 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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В горбольнице Йошкар-Олы находятся 20 зараженных коронавирусом пациентов.В горбольнице Йошкар-Олы находятся 20 зараженных коронавирусом пациентов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По последним данным, в Марий Эл зафиксировано 348 случаев коронавируса. 46 заболевших уже вылечились, одна - 37-летняя женщина - скончалась.

По данным Роспотребнадзора республики среди зараженных один ребенок - до года, 13 детей от 1 до 6 лет, 10 детей 7 - 14 лет, 9 детей 15 - 17 лет, 36 – лиц в возрасте 18-29 лет, 114 – лиц в возрасте 30-49 лет, 111 - лиц в возрасте 50-64. На долю лиц старше 65 лет приходится 54 случая инфицирования.

- У 86 лиц из 348 нет клинических проявлений, у 159 - течение заболеваний - легкое, у 85 – средней тяжести, у 18 - тяжелое, - отметили в управлении.

Отметим, что в инфекционном и перепрофилированном терапевтическом отделениях горбольницы Йошкар-Олы сейчас лечатся 153 пациента, у 148 диагностирована пневмония. В тяжелом состоянии – 29 человек, в состоянии средней степени тяжести – 124. Один пациент на искусственной вентиляции легких, но его состояние улучшается. 47 человек нуждаются в кислородной поддержке. С коронавирусом – 20.

В ДРКБ лечатся 15 пациентов, у четверых пневмония, 10 – в состоянии средней степени тяжести, 5 – легкой степени тяжести. С коронавирусом – 5.

О ТЕХ, КТО НАХОДИТСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ И ПРОВЕДЕННЫХ ТЕСТАХ

Кроме того, врачи ежедневно следят за 1 190 людьми, в том числе 1 175 гражданами, которые контактировали с лицами с подозрением на COVID-19.

С начала пандемии в регионе было сделано более 13,8 тысяч тестов на коронавирус. Отметим, что Марий Эл попало в ТОП-10 регионов России по числу подобных лабораторных исследований.

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ

В Йошкар-Оле возобновили предварительные и периодические медицинские осмотры. Ранее они были приостановлены, чтобы избежать распространения коронавируса.

Однако пройти такие медосмотры могут не все желающие, а только те горожане, чья работа связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией еды и воды, а также с воспитанием и обучением детей.

Медосмотры проводятся поликлинике №1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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