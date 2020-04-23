2020-04-23T17:40:55+03:00
Общество

В Татарстане утвердили размер штрафов за нарушение режима самоизоляции

Теперь наказать за самовольный выход из дома могут любого
Лика ИСАЕВА
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Новые штрафы вступят в силу очень скоро.Новые штрафы вступят в силу очень скоро.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Во время режима полной самоизоляции в Татарстане не все жители отнеслись ответственно к настоятельным требованиям находиться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Иногда индекс самоизоляции, например, в Казани, едва достигает 3,0. И уже почти каждый день оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщает о десятках новых случаев выявленных фактов COVID-19. За 22 апреля таких случаев было уже 75!

В итоге под одобрение министра юстиции Татарстана Рустема Загидуллина депутаты Госсовета республики решили внести изменения в административный кодекс правонарушений некоторые изменения. А именно определить конкретные размеры штрафов для самовольно выходящих из дома во время режима самоизоляции.

В итоге сегодня, 23 апреля, на онлайн-заседании татарстанского парламента этот законопроект принял сразу в трех чтениях и он вступит в силу со дня его публикации.

С этого момента Теперь за нарушение режима самоизоляции простой гражданин должен заплатить штраф в сумме от 1 000 до 4 000 рублей, но если на него составлен первый подобный протокол. При повторном нарушении сумма штрафа повысится до 5 000 рублей.

Рассчитали размер наказания и для других. Так, для должностных лиц за первое нарушение - от 15 до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 000 до 300 000 рублей. В случае повторного нарушения для должностных лиц – от 40 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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