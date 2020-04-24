Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 24 апреля 2020 года: в городе выявлено 73 зараженных

По последним данным в Набережных Челнах выявлено 73 случая коронавируса. Пятеро зараженных уже вылечились.

Всего же в Татарстане было инфицировано 412 человек, 40 из которых уже здоровы. 159 больных остаются в стационарах, 213 - лечатся дома.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 15797 человек. 21928 снято с меднаблюдения, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19. - С начала пандемии в республике проведено 34,5 тысяч тестов на коронавирус.

О ПРОПУСКАХ В ПАРИКМАХЕРСКУЮ

В Татарстане до сих пор действует режим полной самоизоляции. Выходить из дома можно только в случаи крайней необходимости или имея при себе специальное цифровое разрешение. За три последних дня жители Татарстана отпрашивались у системы в парикмахерскую более 15 тысяч раз.

Напомним, выходить из дома, чтобы постричься, жителям региона разрешили с 20 апреля.

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ШТРАФА ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

Тех, кто будет нарушать режим самоизоляции в Татарстане продолжат штрафовать. Вот только суммы штрафов вырастут.

За подобное нарушение простой гражданин должен заплатить от 1 000 до 4 000 рублей, но если на него составлен первый подобный протокол. При повторном нарушении санкции повысятся до 5 000 рублей.

Для должностных лиц за первое нарушение - от 15 до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 000 до 300 000 рублей. В случае повторного нарушения для должностных лиц – от 40 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей.

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Власти Татарстана на время самоизоляции подготовили целый комплекс программ по поддержке фирм и организаций, которые не вошли в федеральный перечень отраслей, пострадавших от коронавируса.

Среди прочего:

- С апреля по июнь текущего года отменена плата за аренду госимущества,

- Предпринимателям будут предоставлены льготные микрозаймы на срок от двух лет под 1% годовых на первые полгода,

- Владельцам бизнеса также будет предлагаться программа субсидирования процентной ставки по кредитам и поручительство Гарантийного фонда Татарстана на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели,

- Гарантийный фонд Татарстана будет отказывать поддержку предприятиям через реструктуризацию долгов,

- Для тех организаций, которые предоставляют продукты питания, разработана новая программа по субсидированию стоимости доставки.

О ПРЕДПРИЯТИЯХ, ЧЬИ СОТРУДНИКИ ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ

В Набережных Челнах коронавирусом заболели 14 сотрудников кондитерской фабрики "Акльчев", а также, предварительно, работники СПИД-Центра, которые заразили нескольких рабочих завода КАМАЗ.

Сейчас прокуратура проверяет все эти предприятия на исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства.