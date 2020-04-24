Коронавирус в Казани, последние новости на 24 апреля 2020 года: в городе выявили 181 случай заражения

С начала пандемии в Казани выявлен 181 случай коронавируса. Всего же в Татарстане заразилось 412 человек, 40 из которых уже выздоровели. 159 инфицированных остаются в стационарах, 213 - лечатся дома.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 15 797 человек. 21 928 снято с меднаблюдения, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19. - С начала пандемии в республике проведено 34,5 тысяч тестов на коронавирус.

О ТЕХ, КТО ПРИЛЕТЕЛ ИЗ ГОА И АНТАЛЬИ

21 и 22 апреля в Казань прилетали два самолета с туристами из Антальи и Гоа соответственно. На их бортах были жители Приволжского федерального округа. В столице Татарстана туристы были отправлены на карантин. Некоторые были отправлены по домам, некоторые - расселены в санатории "Васильевский".

У прибывших сразу взяли первые тесты на коронавирус. Накануне стало известно, что все они дали отрицательный результат. Несмотря на это люди будут изолированы на 14 дней, а после сдадут анализы еще раз.

О ТЕХ, КТО НЕ МОЖЕТ ПРИЛЕТЕТЬ ИЗ ГОА

Из Гоа пока не может вылететь пара из Казани Ольга и Антон Морозовы. А все потому что авиакомпании не берут на борт их кота Персия, а хозяева не хотят оставлять животное одно заграницей.

Они прилетели на Гоа еще в 2019 году, планировали там перезимовать и вернуться на родину весной, но вмешалась пандемия.

Подробности этой истории в нашем материале.

О ПРОПУСКАХ В ПАРИКМАХЕРСКУЮ

В Татарстане до сих пор действует режим полной самоизоляции. Выходить из дома можно только в случаи крайней необходимости или имея при себе специальное цифровое разрешение. За три последних дня жители Татарстана отпрашивались у системы в парикмахерскую более 15 тысяч раз.

Напомним, выходить из дома, чтобы постричься, жителям региона разрешили с 20 апреля.

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ШТРАФА ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

Тех, кто будет нарушать режим самоизоляции в Татарстане продолжат штрафовать. Депутаты Госсовета республики утвердили их размеры.

За подобное нарушение простой гражданин должен заплатить от 1 000 до 4 000 рублей, но если на него составлен первый подобный протокол. При повторном нарушении санкции повысятся до 5 000 рублей.

Для должностных лиц за первое нарушение - от 15 до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 000 до 300 000 рублей. В случае повторного нарушения для должностных лиц – от 40 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей.

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Власти Татарстана на время самоизоляции подготовили целый комплекс программ по поддержке фирм и организаций, которые не вошли в федеральный перечень отраслей, пострадавших от коронавируса.

Среди прочего:

- С апреля по июнь текущего года отменена плата за аренду госимущества,

- Предпринимателям будут предоставлены льготные микрозаймы на срок от двух лет под 1% годовых на первые полгода,

- Владельцам бизнеса также будет предлагаться программа субсидирования процентной ставки по кредитам и поручительство Гарантийного фонда Татарстана на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели,

- Гарантийный фонд Татарстана будет отказывать поддержку предприятиям через реструктуризацию долгов,

- Для тех организаций, которые предоставляют продукты питания, разработана новая программа по субсидированию стоимости доставки.

О РАМАДАНЕ В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСА

В пятницу, 24 апреля, начинается священный для мусульман месяц Рамадан. Из-за распространения в мире коронавируса, в этом году в Татарстане аравих-намазы возможно совершать лишь в домашних условиях.

Также в республике будет приостановлена практика массового проведения маджлисов. Ифтары мусульманам придется проводить только в узком кругу.

Отметим, что при всем этом в Казани ежедневно по 1 000 ифтар-наборов будут отправлять нуждающимся. Впервые республиканский ифтар пройдет не за раз, а в течение всего священного для мусульман месяца.

Еду нуждающимся будут доставлять домой.