Топ-5 советов по выбору теплицы

Ратмир Книгин, директор компании «Жестяно-кровельный цех»:

«Надежность и долговечность теплицы во многом определяется качеством поликарбоната. Поликарбонат должен быть с УФ-защитой, помимо стандартной толщины – 4 мм следует обращать внимание на удельный вес (плотность). Качественным считается материал, у которого этот показатель равен 0,57–0,6 кг/кв. м. Одна из новинок на рынке – теплицы со съемной крышей. Демонтаж крыши теплицы на зиму дает возможность сохранить конструкцию от разрушения под снежным покровом и дополнительно обеспечить увлажнение почвы в парнике – ранней весной не придется забрасывать туда снег»

5 СОВЕТОВ ПО ВЫБОРУ ТЕПЛИЦЫ:

1. Каркас теплицы должен быть изготовлен из оцинкованного металла, а трубы, из которых изготовлен каркас, должны быть покрашены полимерно-порошковой краской или оцинкованы. Оптимальный размер металлических труб, из которых делают каркас теплицы, – 40х20 мм, а расстояние между дугами – 60–70 см.

2. Что касается формы теплицы, то в нашей полосе очень хорошо себя зарекомендовали арочные теплицы, оптимальные по цене и эффективности.

3. «Золотым стандартом» считаются теплицы из сотового поликарбоната. Этот листовой полимер способен выдержать экстремальные снеговые и ветровые нагрузки. Разбить или сломать его достаточно сложно: поликарбонат в 200 раз прочнее стекла.

4. Усиленная теплица должна выдерживать снеговую нагрузку не менее 160 кг на квадратный метр. Это должно быть прописано в паспорте на теплицу. Выбирая теплицу из поликарбоната, посмотрите на его толщину – не менее 4 мм, указанный срок службы – не менее 10 лет.

5. При покупке теплицы вам обязательно должны выдать договор и паспорт на изделие, только так вы сможете получить гарантию. Самое важное при монтаже теплицы – ее должны устанавливать квалифицированные специалисты!