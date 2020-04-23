2020-04-23T17:24:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Марий Эл: выздоровели 84 человека

Сейчас под медицинским наблюдением остаются 264 зараженных
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас врачи также следят за 1190 людьми, в том числе 1175 гражданами, которые контактировали с лицами с подозрением на COVID-19.Сейчас врачи также следят за 1190 людьми, в том числе 1175 гражданами, которые контактировали с лицами с подозрением на COVID-19.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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С начала пандемии в Марий Эл было зафиксировано 348 случаев коронавируса. На данный момент 84 зараженных уже выздоровели. Оставшиеся больные находятся под медицинским наблюдением в стационарах и дома.

Кроме того, врачи следят за 1 190 людьми, в том числе 1 175 гражданами, которые контактировали с лицами с подозрением на COVID-19.

- За период мониторинга проведено 13 851 тестов на коронавирус. Всего в регионе сейчас делается ежедневно около пятисот проб. Этого более чем достаточно, чтобы охватить основную группу риска, - отмечают в региональном Роспотребнадзоре.

Напомним, 9 апреля в горбольнице Йошкар-Олы скончалась 37-летняя женщина, которой был диагностирован COVID-19. Пока это единственный летальный случай в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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