2020-04-23T13:15:32+03:00
Спорт

"Из крана текла коричневая вода": Американский хоккеист назвал Нижнекамск помойкой

Тим Стэплтон успел поиграть за несколько российских команд, но самые нелестные отзывы от него получил именно райцентр Татарстана
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Championat.comФото: Championat.com
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Нелицеприятные отзывы американских хоккеистов о жизни в России слышались уже неоднократно. Чаще всего они рассказывают о своей "нелегкой доле" в в подкасте Spittin’ Chicklets. Так, сотрудники портала Championat.com, нашли несколько неизданных в российских СМИ рассказы и опубликовали их.

Одним из участников подкаста стал Тим Стэплтон, поигравший в России за казанский "Ак Барс", московское "Динамо", нижнекамский "Нефтехимик" и магнитогорский "Металлург". Форвард немало поездил по России, но особое впечатление на игрока произвел Нижнекамск.

- В "Нефтехимике" мы жили с Джошем Хеннесси, там из крана, например, всегда шла коричневая вода, приходилось покупать большие бутыли чистой воды, чтобы что-то приготовить. Я знал, что Нижнекамск – это помойка. Перед переходом мне позвонил тренер команды и сказал: "У нас есть "Бургер Кинг". Он, наверное, думал, что я на это тут же поведусь. Представьте, насколько ужасным был город, если меня пытались туда заманить "Бургер Кингом". Там ещё какой-то финн играл, тоже мне пытался про "Бургер Кинг" что-то затирать, - отметил Стэплтон.

Кроме того, американский хоккеист поведал историю о том, как тогдашний наставник "Нефтехимика" Владимир Крикунов не заметил, что вместо него на лед несколько раз выходил другой хоккеист.

- Я не выходил со своим звеном, просто оставался сидеть и просил выйти за меня другого парня. Мы сидели с краю, и прошло смен восемь, пока тренеры это заметили. Я сам себя посадил на скамейку, сказал, что больше не буду играть. После матча мне звонит агент и говорит: "Крикунов многое повидал, но ни разу не встречал игрока, который бы сам себя сажал на лавку". На самом деле у меня была травма, а он мне не верил, - рассказал хоккеист.

Отметим, что в "Ак Барсе" Стэплтон играл в сезоне 2013-2014. За 60 матчей он сумел забить 16 голов и отдать 18 передач. Затем он половину сезона отыграл за "Нефтехимик", где в 37 матчах отметился 14 голами и 12 ассистами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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