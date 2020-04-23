Неизвестные "заминировали" здание Кабмина Татарстана и мэрии Казани
К зданиям Кабмина Татарстана и мэрии Казани утром 23 апреля примчались спецавтомобили - полиция, МЧС, "скорая помощь". По ступенькам в здание забежала собака в спецшлейке - приехали специалисты-кинологи.
Как рассказали собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах, поступило сообщение от неизвестных о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах.
- Скорее всего, это ложное сообщение, но проверить все необходимо тщательно, - сообщил источник.
Если предположения подтвердятся, то "шутнику" грозит уголовная ответственность за ложное сообщение о готовящемся террористическом акте. Наказание - до восьми лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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