2020-04-23T11:26:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане коронавирус победили еще четыре человека

С начала пандемии в республике вылечились уже 40 зараженных [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Двое выздоровевших из Пестречинского района, еще двое - жители Казани и Набережных Челнов.Двое выздоровевших из Пестречинского района, еще двое - жители Казани и Набережных Челнов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В четверг, 23 апреля, стало известно, что в Татарстане от коронавируса вылечились еще 4 человека. Двое из них из Пестречинского района, еще двое - жители Казани и Набережных Челнов.

- На сегодняшний день количество переболевших коронавирусом в республике достигло 40 человек, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Отметим, что с начала пандемии в Татарстане выявлено 412 больных COVID-19. Среди них есть несовершеннолетние, большая часть из которых заразилась от родителей. Их состояние врачами оценивается как хорошее.

Госпиталь в Казани переоборудовали в инфекционную больницу.Временный госпиталь предназначен для пациентов старше 60 лет. Для борьбы с инфекцией развернули 200 коек

ИСТОЧНИК KP.RU

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