В Татарстане коронавирус победили еще четыре человека

В четверг, 23 апреля, стало известно, что в Татарстане от коронавируса вылечились еще 4 человека. Двое из них из Пестречинского района, еще двое - жители Казани и Набережных Челнов.

- На сегодняшний день количество переболевших коронавирусом в республике достигло 40 человек, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Отметим, что с начала пандемии в Татарстане выявлено 412 больных COVID-19. Среди них есть несовершеннолетние, большая часть из которых заразилась от родителей. Их состояние врачами оценивается как хорошее.