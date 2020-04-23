2020-04-23T11:22:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл зафиксировано еще 15 случаев коронавируса

Число заразившихся в республике выросло до 348 человек
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике 46 заболевших выздоровели, а одна - 37-летняя женщина - скончалась.С начала пандемии в республике 46 заболевших выздоровели, а одна - 37-летняя женщина - скончалась.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За минувшие сутки в Марий Эл зафиксировали еще 15 случаев коронавируса. Об этом сообщил федеральный штаб по борьбе с инфекцией в четверг, 23 апреля. Минздрав региона эти данные пока не комментирует.

Отметим, что с начала пандемии в республике выявлено уже 348 заболевших COVID-19. 46 из них уже выздоровели, а одна - 37-летняя женщина - скончалась.

По последней информации Роспотребнадзоре Марий Эл за 22 апреля, среди заболевших 1 ребенок - до года, 13 детей от 1 до 6 лет, 10 детей 7 - 14 лет, 9 детей 15 - 17 лет, 35 – среди лиц в возрасте 18-29 лет, 107 – среди лиц в возрасте 30-49 лет, 106-среди лиц в возрасте 50-64. На долю лиц старше 65 лет приходится 52 случая инфицирования.

- У 82 заболевших нет симптомов коронавируса, у 152 - течение заболеваний - легкое, у 81 – средней тяжести, у 18 - тяжелое, - отмечали в ведомстве вчера.

Материал дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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