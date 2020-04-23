В четверг, 23 апреля, стало известно, что в Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 32 человек. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Отметим, что с начала пандемии в регионе выявлено 228 случаев заражения. Выздоровело пока только 5 инфицированных, двое скончались.

По данным местного Минздрава на 22 апреля, большинство больных - 138 человек - жители Карсунского района. Еще в Ульяновске вчера было 43 зараженных.

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