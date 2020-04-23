В Татарстане мать заподозрили в избиении дочери и попытке сжечь родного дядю

В непростой истории сейчас разбираются следователи Кукморского района республики. 38-летняя ранее судимая местная жительница стала фигуранткой сразу трех уголовных дел. Как полагают правоохранителями, жертвами преступлений стали ее 60-летний дядя и собственная шестилетняя дочь.

12 апреля в одном из домов на улице Королева в Кукморе произошел пожар. Загорелись вещи в квартире на пятом этаже. На балконе в дыму просил помощи мужчина. Его пожарные спасли с использованием автолестницы. Еще шестерых - двух взрослых и четверых детей, из квартиры на третьем этаже выводили на улицу при помощи масок спасаемых - был сильный дым.

В это время спасенный с балкона 60-летний мужчина сообщил, что пожар устроила его 38-летняя племянница. Женщина напилась, поссорилась с ним, подожгла вещи, закрыла входную дверь, и сбежала. Пострадавший с ожогами 25% тела сейчас все еще находится в больнице.

По факту заявлений мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", подозреваемую в этом племянницу быстро разыскали. Во время расследования правоохранители обратили внимание на синяки и ссадины на теле шестилетней дочери задержанной. Ребенка отправили в больницу, а в отношении женщины возбудили еще одно уголовное дело, в этот раз по статье "Причинение легкой степени вреда здоровью в отношении несовершеннолетней".

Но и на этом история не закончилась. В больнице с девочкой работал психолог. Ей ребенок, немного успокоившись от пережитого, стала доверять. И в какой-то момент девочка рассказала, что в ноябре 2019 года, мама вместе с 34-летним сожителем напились и на ее глазах кувыркались на кровати. Затем они, не одеваясь, ходили по квартире.

В отношении матери и ее сожителя было возбуждено еще одно уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего".

Местные жители рассказали "Комсомолке", что давно знают мать девочки. Еще в 2002 году она убила своего малолетнего сына. За это суд отправил ее на 8 лет в колонию, но, отбыв наказание, женщина продолжила пьянствовать и дебоширить.