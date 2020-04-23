В Чувашии коронавирусом заразились еще 43 человека

По последним данным, в Чувашии выявлено 305 случаев коронавируса. О 43 последних зараженных стало известно в четверг, 23 апреля. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Минздрав региона данную информацию пока не комментирует.

Отметим, что с начала пандемии в Чувашии выздоровело 14 инфицированных, 5 - скончались.

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