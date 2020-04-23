2020-04-23T13:16:27+03:00
Общество

Реклама на физических принципах

Не так давно легко можно было представить мир без навязчивых баннеров и рекламы. Не буду углубляться в историю, но люди старшего поколения прекрасно понимают о чем речь
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Однако то, что происходит в современном мире, вызывает определенные опасения – ведь реклама начинает управлять человечеством. О том, к чему это приведет, можно узнать из передачи «Осторожно, реклама будущего!», вышедшей не так давно на международном волонтерском интернет-телевидении АЛЛАТРА ТВ.

Во время беседы-интервью с профессором, академиком Игорем Михайловичем Даниловым, были приведены несколько достаточно красноречивых примеров современного агрессивного маркетинга, навязывающего людям непреодолимое желание приобрести тот или иной товар. И этом контексте сам собой напрашивается другой ключевой вопрос – почему мы, как общество в целом, знаем исключительно однобокую картину мира, ту, которую нам так усердно «рекламируют»? Вопрос, конечно, риторический. Как и тот простой факт, что значимость свободы выбора человека во все времена должна быть все-таки в приоритете, а не так как сейчас. Разумеется, реклама, как ресурс, это действенный и эффективный способ донесения информации, но она не должна служить инструментом для манипуляции.

В этой связи интересен (и показателен) уникальный эксперимент, который провели волонтеры общественного движения «АЛЛАТРА». Если вкратце его описать, то он проходил среди участников движения и выявил, что реклама «на физических принципах» существует (подробнее об эксперименте смотрите по ссылке). Более того, реклама совершенствуется и в ближайшем будущем, если не изменится отношение общества к морально-нравственным ценностям в лучшую сторону, то существует прямая угроза абсолютного манипулирования выбором людей.

Тема эта в действительности очень серьезная и затрагивает всех, невзирая на должности и статусы. И в настоящее время этот вопрос поднимается для широкого обсуждения многими неравнодушными людьми на волонтерских началах: учеными, блогерами, юристами, домохозяйками, студентами. Ребята в меру сил и возможностей освещают ключевую проблему современного человечества – упадок морально-нравственных ценностей, вызванный, в числе прочего, тайнодействием закрытых структур, таких как, например, сатанинский «Девятый круг» (являющийся законодателем потребительского формата), в который входят представители мирового политического истеблишмента, шоу-бизнеса, рекламы и так далее. Кому интересно, в интернете масса подтверждений тому, что творят так называемые представители «элиты».

В попытке достучаться до благоразумия людей, Игорь Михайлович раз за разом озвучивает информацию, прямо касающуюся каждого из семи с половиной миллиардов ныне живущих на планете. Ведь реклама «на физических принципах» уже существует, и с этим надо что-то делать просто потому, что дальнейшее развитие событий вполне прогнозируемо. Когда непреодолимое желание приобрести ту или иную вещь превышает реальные возможности человека и, как следствие, происходит внутренний конфликт, толкающий людей на преступления, то в масштабах цивилизации – это однозначно приговор.

Единственный выход из сложившейся ситуации – это созидательный формат взаимоотношений. В действительности все просто, нужна лишь смелость признать тот факт, что современная реклама давно вышла за грани разумного, и что, если не переориентировать её на созидательный вектор, то будущее предрешено. Поэтому очень важно говорить о добром, о настоящем, о вечных ценностях, так, как это делают волонтеры МОД «АЛЛАТРА» – в современных условиях это острейшая необходимость!

Люди открыто поднимают общественно-значимые вопросы, живут и действуют по совести, то есть согласно внутреннему кодексу чести. Если какая реклама и достойна существовать в человеческом социуме, то именно такая – реклама живых, настоящих примеров взаимоуважения, понимания и любви. В этой связи онлайн-конференция 11 мая 2019 года на платформе международного общественного движения «АЛЛАТРА» показала реальную консолидацию людей в решении ключевых вопросов цивилизации.

Возможность подключиться к общественным инициативам МОД «АЛЛАТРА» есть у каждого человека!

АЛЛАТРА ТВ

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