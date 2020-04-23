В Татарстане выявлено 57 новых случаев коронавируса

В четверг, 23 апреля, стало известно, что в Татарстане коронавирусом заразилось еще 57 человек. Четверо из них госпитализированы, 53 проходят лечение дома, так как у них диагностирована легкая или вовсе бессимптомная форма болезни.

Семь новых заболевших недавно приехали из заграницы, 50 - контактировали с ранее инфицированными.

Известно, что большинство зараженных жители Казани (30 человек). Десять - из Лаишевского района, по шесть - из Набережных Челнов и Дрожжановского района, четверо - из Нижнекамского района, по двое - из Альметьевского и Арского районов, Высокой горы и республики Чувашия, по одному - из Тукаевского, Зеленодольского и Кукморского районов.

Отметим, что 20 зараженных несовершеннолетний, 3 - от 18 до 30 лет, 14 - от 30 до 50 лет, 12 - от 50 до 60 лет, 5 - от 60 до 70 лет, 3 - от 70 до 80 лет.

Так, с начала пандемии в Татарстане зафиксировано 412 случаев заражения COVID-19. 40 заболевших уже вылечились.