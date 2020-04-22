В Ульяновской области коронавирус диагностирован еще у 9 человек

По последним данным в Ульяновской области выявлено 196 случаев коронавируса. О девяти последних зараженных стало известно в среду, 22 апреля. Об них сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией. Региональный Минздрав эту информацию пока не комментирует.

Отметим, что с начала пандемии в регионе выздоровело 5 заболевших, двое - скончались.

Материал дополняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Работал до последнего": в Ульяновской области в честь врача, который скончался из-за коронавируса, предложили назвать больницу

Владимир Иванович Фиошин проработал в Карсунской районной больнице более 40 лет. 13 апреля он был госпитализирован в Ульяновскую горбольницу с температурой и кашлем. Первый тест на COVID-19 дал отрицательный результат, второй - инфекцию подтвердил (подробности)