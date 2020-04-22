В Ульяновской области коронавирус диагностирован еще у 9 человек
По последним данным в Ульяновской области выявлено 196 случаев коронавируса. О девяти последних зараженных стало известно в среду, 22 апреля. Об них сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией. Региональный Минздрав эту информацию пока не комментирует.
Отметим, что с начала пандемии в регионе выздоровело 5 заболевших, двое - скончались.
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