В Марий Эл коронавирусом заразились еще 22 человека

За минувшие сутки короанвирус был подтвержден еще у 22 жителей Марий Эл. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с инфекцией. Минздрав региона эту информацию пока не комментирует.

Так, с начала пандемии в республике COVID-19 заразились 311 человек, 46 из которых выздоровели, а одна - 37-летняя женщина - скончалась.

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