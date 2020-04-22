В Марий Эл коронавирусом заразились еще 22 человека
Число заболевших в республике увеличилось до 333
По последним данным, 46 заболевших COVID-19 в республике выздоровели, а одна - 37-летняя женщина - скончалась.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки короанвирус был подтвержден еще у 22 жителей Марий Эл. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с инфекцией. Минздрав региона эту информацию пока не комментирует.
Так, с начала пандемии в республике COVID-19 заразились 311 человек, 46 из которых выздоровели, а одна - 37-летняя женщина - скончалась.
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ИСТОЧНИК KP.RU