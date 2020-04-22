Утром в среду, 22 апреля, стало известно, что в Чувашии коронавирус подтвердился еще у 27 человек. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в регионе выявлено 262 случая заражения. 14 больных выздоровели, пятеро - скончались.

- В Чувашии скончались 5 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Им было от 65 до 86 лет. У всех имелись сопутствующие тяжелые заболевания: пневмония, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Врачи сделали все возможное, но, к сожалению, спасти людей не удалось, - отмечают в Минздрае республики.