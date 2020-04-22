В Татарстане выявлено 75 новых случаев коронавируса: число зараженных выросло до 355

За минувшие сутки в Татарстане коронавирус подтвердился еще у 75 человек. 8 заболевших недавно вернулись из заграницы, 67 - имели контакт с зараженными.

Большинство новых инфицированных - жители Казани (35 человек). Одиннадцать заболевших - из Лаишевского района, семеро - из Нижнекамского района, шестеро - из Пестречинского района, четверо - из Набережных Челнов, двое - из Аксубаевского района, по одному - из Агрызского, Арского, Бавлинского, Буинского, Высокогорского, Дрожжановского и Тетюшского районов.

Известно, что 12 зараженных - несовершеннолетние, 8 - от 18 до 30 лет, 23 - от 30 до 50 лет, 13 - от 50 до 60 лет, 7 - от 60 до 70 лет, 1 - от 70 до 80 лет, 4 - от 80 до 90 лет.

- 28 человек госпитализированы, 47 проходят лечение на дому с легкой или бессимптомной формой течения болезни, - сообщают в региональном опрештабе по борьбе с COVID-19.

Так, с начала пандемии в Татарстане выявили 355 случаев заражения коронавирусом. 36 больных уже вылечились.