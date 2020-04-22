2020-04-22T17:45:02+03:00
Происшествия

Житель Набережных Челнов задержан за похищение ребенка

По словам девочки, мужчина заманил ее к себе в машину
Лика ИСАЕВА
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Мужчина так и не смог объяснить полицейским куда он ехал на машине с незнакомой девочкой.Мужчина так и не смог объяснить полицейским куда он ехал на машине с незнакомой девочкой.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Не смог объяснить, куда и зачем едет 28-летний житель Набережных Челнов, когда его автомобиль "Лада Приора" задержали сотрудники правоохранительных органов. Это произошло еще 19 апреля в 17.00 возле садового общества "Юбилейный". В салоне легковушки находилась девятилетняя девочка.

Водитель и его пассажирка не были родственниками. Девочка рассказала, что гуляла возле ТЦ "Колизей" поселка ЗЯБ, когда к ней обратился незнакомец. Он обманом заманил ее в автомобиль, пообещав покатать, а сам куда-то далеко повез.

В отношении жителя Набережных Челнов составили административный протокол по статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации". Но этой историей с девочкой заинтересовался СУ СКР Татарстана. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Похищение несовершеннолетней".

ИСТОЧНИК KP.RU

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