Житель Набережных Челнов задержан за похищение ребенка

Не смог объяснить, куда и зачем едет 28-летний житель Набережных Челнов, когда его автомобиль "Лада Приора" задержали сотрудники правоохранительных органов. Это произошло еще 19 апреля в 17.00 возле садового общества "Юбилейный". В салоне легковушки находилась девятилетняя девочка.

Водитель и его пассажирка не были родственниками. Девочка рассказала, что гуляла возле ТЦ "Колизей" поселка ЗЯБ, когда к ней обратился незнакомец. Он обманом заманил ее в автомобиль, пообещав покатать, а сам куда-то далеко повез.

В отношении жителя Набережных Челнов составили административный протокол по статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации". Но этой историей с девочкой заинтересовался СУ СКР Татарстана. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Похищение несовершеннолетней".