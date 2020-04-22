2020-04-22T16:47:49+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле из-за похищения младенца на экс-главу Перинатального центра завели уголовное дело

Мужчину обвиняют в халатности [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Младенца похитили из медучреждения, когда его мать ходила на процедуры.Младенца похитили из медучреждения, когда его мать ходила на процедуры.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Чудовищное похищение новорожденной девочки из Перинатального центра в столице Марий Эл произошло 23 марта. Младенец исчез из палаты, пока его мать уходила на процедуры к медсестре.

Злоумышленница сумела беспрепятственно проникнуть в послеродовое отделение и также выйти из больницы вместе с ребенком. Девочку разыскали через несколько часов в квартире похитительницы. По одной из версий, на преступление она решилась из-за потери своего ребенка.

По факту похищения новорожденной возбудили уголовное дело, но следователи не оставили без внимания и тот факт, что женщина сумела свободно проникнуть в Перинатальный центр. Возбудили еще одно уголовное дело по статье "Халатность".

Основным фигурантом этого уголовного дела стал 54-летний уже бывший главврач Перинатального центра Николай Сушенцов. Мужчину после ЧП с похищением младенца уволили. Ему уже предъявлено обвинение. Как полагают следователи, главный врач медучреждения проявляя преступную небрежность, не обеспечил охрану территории и здания возглавляемого учреждения. Результатом этого и стало похищение ребенка.

- Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

В Республике Марий Эл найдена похищенная новорожденная девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Татарстане за сутки возбуждено 22 уголовных дела за подделку документов и антисептика
В Татарстане за взятку задержали начальника ж/д станции Зеленый дол
В Татарстане водитель иномарки погиб после столкновения с бензовозом
В Татарстане приставы опечатали службу доставки еды из-за мигранта
В Чувашии министры и руководители Госкомитетов республики сдали тест на covid-19
В Татарстане во время пожара погиб 71-летний пенсионер
ВТБ одобрил 167 заявок МСП на реструктуризацию кредитов с субсидированной ставкой
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы на самоизоляцию
В Чувашии нашли живой пропавшую два дня назад пенсионерку
Внутренний туризм в России восстановится к лету 2020
Дарил дорогие подарки и звал к себе домой: жителя Татарстана заподозрили в секс-насилии над подростками
ВТБ увеличил лимиты денежных переводов в ВТБ-Онлайн в 5 раз
Коронавирус в Татарстане: магазины будут работать до 22.00