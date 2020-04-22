В Йошкар-Оле из-за похищения младенца на экс-главу Перинатального центра завели уголовное дело

Чудовищное похищение новорожденной девочки из Перинатального центра в столице Марий Эл произошло 23 марта. Младенец исчез из палаты, пока его мать уходила на процедуры к медсестре.

Злоумышленница сумела беспрепятственно проникнуть в послеродовое отделение и также выйти из больницы вместе с ребенком. Девочку разыскали через несколько часов в квартире похитительницы. По одной из версий, на преступление она решилась из-за потери своего ребенка.

По факту похищения новорожденной возбудили уголовное дело, но следователи не оставили без внимания и тот факт, что женщина сумела свободно проникнуть в Перинатальный центр. Возбудили еще одно уголовное дело по статье "Халатность".

Основным фигурантом этого уголовного дела стал 54-летний уже бывший главврач Перинатального центра Николай Сушенцов. Мужчину после ЧП с похищением младенца уволили. Ему уже предъявлено обвинение. Как полагают следователи, главный врач медучреждения проявляя преступную небрежность, не обеспечил охрану территории и здания возглавляемого учреждения. Результатом этого и стало похищение ребенка.

- Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.