В Татарстане могут приостановить работу предприятий, где выявили очаги covid-19

Во время онлайн-встречи с журналистами руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова отметила, что есть вероятность приостановления деятельности тех предприятий, где выявили очаги коронавирусной инфекции.

Напомним, что некоторым организациям во время режима самоизоляции разрешили восстановить практически в полном объеме трудовую деятельность. Главное требование - соблюдение всех мер санитарной безопасности, регулярная дезинфекция в помещениях.

Но уже стало известно, что тест на covid-19 оказался положительным у 14 сотрудников кондитерской фабрики "Акульчев" в Набережных Челнах.

- Безусловно, если мы будем понимать, что есть серьезный риск, то приостановка, конечно, возможна. И руководители предприятий должны это четко понимать. На совещании, которое состоялось на днях с участием муниципальных образований, жестко было поставлено на вид, чтобы они донесли, что это сейчас крайне важно, — сообщила Лилия Галимова.