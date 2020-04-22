2020-04-22T15:56:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане могут приостановить работу предприятий, где выявили очаги covid-19

Ярким примером массового заражения стала кондитерская фабрика в Набережных Челнах
Лика ИСАЕВА
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Руководители предприятий должны четко понимать риски.Руководители предприятий должны четко понимать риски.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Во время онлайн-встречи с журналистами руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова отметила, что есть вероятность приостановления деятельности тех предприятий, где выявили очаги коронавирусной инфекции.

Напомним, что некоторым организациям во время режима самоизоляции разрешили восстановить практически в полном объеме трудовую деятельность. Главное требование - соблюдение всех мер санитарной безопасности, регулярная дезинфекция в помещениях.

Но уже стало известно, что тест на covid-19 оказался положительным у 14 сотрудников кондитерской фабрики "Акульчев" в Набережных Челнах.

- Безусловно, если мы будем понимать, что есть серьезный риск, то приостановка, конечно, возможна. И руководители предприятий должны это четко понимать. На совещании, которое состоялось на днях с участием муниципальных образований, жестко было поставлено на вид, чтобы они донесли, что это сейчас крайне важно, — сообщила Лилия Галимова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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