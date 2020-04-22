2020-04-22T14:59:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Казань прилетят еще два самолета с туристами, которые застряли за границей из-за коронавируса

Рейсы из Таиланда и Бали запланированы на эту неделю
Алина ГАБДУЛИНА
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Окончательное решение об этих рейсах должен в ближайшее время принять федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19Окончательное решение об этих рейсах должен в ближайшее время принять федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19Фото: Анастасия НОВИКОВА
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На этой неделе в Казань могут вернуться еще несколько сот российских туристов, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса и, как следствие, отмены рейсов. Так, 24 апреля в столицу Татарстана прилетит самолет из Денепасара (Бали), а 25 числа - самолет из Бангкока (Таиланд).

Даты пока предварительные, сообщает Минтранспорта России.Окончательное решение об этих рейсах должен в ближайшее время принять федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Напомним, во вторник, 21 апреля, в Казань прилетели самолет из Антальи (Турция), а ночью 22 апреля из Гоа (Индия). Часть туристов были отправлены по домам, часть - расселены в санатории "Васильевский".

ИСТОЧНИК KP.RU

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