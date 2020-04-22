Коронавирус в Татарстане: введена обязательная самоизоляция для приезжих из других регионов России

С четверга, 23 апреля, все, кто прибывает в Татарстан из других регионов России, будут отправляться на обязательную двухнедельную самоизоляцию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В документе также отмечено, что изолированы должны быть и граждане, которые живут с прибывшим.

- При появлении первых признаков ОРВИ необходимо вызвать врача на дом. Правила не затрагивают тех, кто занимается перевозкой грузов, пассажиров и багажа, работников компаний, чья деятельность не приостановлена на период самоизоляции, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Отметим, что по последним данным в Татарстане выявлено 355 случаев коронавируса. 146 из них приходятся на Казань, 67 - на Набережные Челны. Выздоровели 36 зараженных.