Рамадан 2020 в условиях коронавируса: ифтары мусульмане Татарстана смогут проводить только в узком кругу

В пятницу, 24 апреля, начнется священный по мусульманскому календарю месяц Рамадан. Первый таравих-намаз будет прочитан ночью 23 числа. Из-за распространения в мире коронавируса, в этом году аравих-намазы возможно совершать лишь в домашних условиях.

- В мечетях Татарстана данный намаз совершаться не будет. Решение об исполнении таравих-намаза будет считаться действительным до 23 мая или до принятия другого решения, - отмечают в пресс-службе Духовного управления мусульман Татарстана.

Также в республике будет приостановлена практика массового проведения маджлисов. Так, ифтары мусульманам Татарстана придется проводить только в узком кругу.

Рамадан 2020, в течение которого верующие должны держать пост, будет длиться 30 дней и закончится праздником Ураза байрам 24 мая. О том, будут ли в мечетях Татарстана читать гает-намаз пока неизвестно. Все зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации.